L'incidente mortale di Racalmuto, il sindaco: sarà lutto cittadino il giorno dei funerali

Tutte le iniziative e gli eventi legati alla campagna elettorale dei tre candidati a sindaco di Racalmuto sono state sospese. È il momento dello sconcerto e del dolore per quella che è una piccola comunità, dove tutti si conoscono più o meno bene. Dove tutti ieri erano increduli e sotto choc per la tragedia che ha ucciso un ragazzo perbene, un grande lavoratore e un ottimo marito e padre di famiglia.

Il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, che è ancora in carica, nonostante i saluti già dati ai concittadini, ha deciso: sarà lutto cittadino per i funerali del fisioterapista Filippo La Bella, 46 anni compiuti nei giorni scorsi, padre di due figli. Maniglia, che è fuori sede, si è già raccordato con il suo vice che lunedì firmerà l'ordinanza. Bandiere a mezz'asta e saracinesche degli esercizi commerciali abbassate nel giorno dell'addio a Filippo La Bella. "Era un bravo ragazzo, lo saluteremo, anche se non avremmo voluto, dandogli onore", ha detto il sindaco Vincenzo Maniglia.

I carabinieri, ieri, fino a sera, hanno cercato lungo tutta via Filippo Villa impianti di videosorveglianza privati. L'obiettivo era, naturalmente, uno soltanto: ricostruire, non lasciando nulla al caso, la dinamica dell'incidente stradale che ha ucciso il fisioterapista racalmutese. Non sono stati trovate telecamere funzionanti. I militari dell'Arma della stazione di Racalmuto, che si sono occupati a lungo dei rilievi per ricostruire cosa sia accaduto in via Filippo Villa, davanti l'ingresso dell'istituto professionale, hanno notiziato il sostituto procuratore di turno.

Fra incredulità, strazio e choc di tutta Racalmuto, la salma di Filippo La Bella è stata traslata dal campo sportivo di contrada Bovo alla camera mortuaria del cimitero di Santa Maria.

