Investito dal pullman il giorno del suo compleanno, bimbo di 5 anni in gravi condizioni dopo l'incidente

Investito da un pullman di linea il giorno del suo compleanno. Un bambino di 5 anni è finito, in gravi condizioni, all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove anche ieri era ricoverato e dove i medici mantenevano riservata la prognosi sulla vita. L'incidente stradale si è verificato nella tarda serata di venerdì in viale Della Vittoria a Montallegro. Le cause di quanto accaduto non sono risultate essere affatto chiare. Certo però, appunto, il fatto che il piccino era per strada. Subito dopo l'impatto, il piccino è stato caricato su un mezzo privato ed è stato portato al pronto soccorso dove è stato immediatamente ricoverato.

In via Della Vittoria, raccolta la segnalazione, sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento che hanno ricostruito cosa effettivamente è accaduto, raccogliendo - a quanto pare - anche più testimonianze. Non ci sono conferme istituzionali al riguardo, ma è scontato che i militari dell'Arma abbiano anche già sentito il conducente del pullman di linea che ha, appunto, investito il bimbo. Dichiarazioni che, naturalmente, serviranno a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente stradale.

A Montallegro, subito dopo l'incidente, è iniziata a crescere, inevitabilmente, l'ansia per le condizioni cliniche del piccino che proprio venerdì aveva compiuto 5 anni.