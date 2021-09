Automobilista perde il controllo: l'auto sfonda le vetrate e finisce dentro al bar

Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. L'incredulità è stata però tanta, così come anche i danni subiti dall'attività commerciale

Automobilista perde il controllo dell'auto, una Dacia Sandero, che finisce dentro un bar. E' accaduto a Menfi, all'incrocio fra via Ognibene e Dante Alighieri. Le cause dell'incidente - il perché l'automobilista ha perso il controllo della vettura - non sono ancora chiare. E' certo però che la macchina, danneggiando le vetrate, è finita dentro il bar.

Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. L'incredulità è stata però tanta, così come anche i danni subiti dall'attività commerciale.