Madre e figlio investiti davanti la Questura, auto si ribalta in via Ragazzi del '99: tre feriti in ospedale

Madre e figlio finiscono in ospedale, al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”, dopo essere stati investiti davanti la Questura. Stesso identico posto dove, un’ora e mezza dopo, è stata portata anche una ultra cinquantenne agrigentina che ha perso il controllo della sua Fiat Panda che s’è ribaltata in via Ragazzi del ’99. Due, nel giro di pochissimo, gli incidenti stradali registratisi in centro ad Agrigento nel pomeriggio di lunedì. Nessuno dei tre feriti è risultato essere, per loro fortuna, in pericolo di vita.

Ad essere travolti nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, praticamente davanti la Questura, sono state tre persone: una donna di 77 anni, il figlio di 52 e un quarantottenne che era in loro compagnia. Madre e figlio sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale dove, al cinquantaduenne, i medici hanno diagnosticato la frattura della tibia. L’uomo che era alla guida dell’utilitaria, un cinquantenne, si è fermato subito a prestare i primi soccorsi ed ha richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. Sul posto, anche gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale che si sono occupati della ricostruzione dell’investimento. La stessa squadra, poco dopo, è intervenuta in via Ragazzi del ’99 dove una donna, una ultra cinquantenne, ha perso all’improvviso il controllo della sua Fiat Panda grigia che “scivolando” all’indietro, lungo la ripida salita, s’è ribaltata. In questo caso, per liberare l’agrigentina dall’abitacolo dell’utilitaria, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del comando provinciale. Con rapidità, la donna è stata portata all’ospedale dove i medici l’hanno sottoposta a tutti i controlli ritenuti necessari: ha riportato diversi traumi e contusioni e ha rischiato veramente grosso, ma non è in pericolo di vita.