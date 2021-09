Incidente sulla statale 115: scontro fra auto e bici, due feriti: ciclista 82enne in gravi condizioni

L'anziano è stato portato in ospedale in codice "rosso". La quarantenne, che era alla guida della Fiat 600, è stata invece trasferita in codice "giallo". Della ricostruzione della dinamica si stanno occupando i poliziotti della Stradale

In ospedale, al "San Giacomo d'Altopasso", è stato portato in codice "rosso" un ciclista licatese di 82 anni. La donna, una quarantenne pure lei di Licata, che era alla guida della Fiat 600, è stata invece trasferita in codice "giallo". E' questo il bilancio dell'incidente verificatosi su un tratto della strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", all'altezza del chilometro 223, in territorio di Licata.

L'impatto s'è registrato appunto fra una Fiat 600, condotta dalla donna, e il ciclista 82enne. Scattato l'allarme, lungo la statale 115, si sono precipitate le autoambulanze del 118, che hanno trasferito i due feriti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso", e i poliziotti della Stradale di Agrigento. Gli agenti, dopo aver facilitato i soccorsi, si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Dinamica che ancora non appare chiarissima.

La statale è rimasta chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia e il traffico è stato deviato, fino alle 11,40. Lo hanno reso noto dall'Anas.

(Aggiornato alle ore 11,43)