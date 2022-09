Incidente stradale a Lampedusa, turista trasferito in elisoccorso: è in prognosi riservata

Come e dove, sulla più grande delle isole Pelagie, si sia verificato l’incidente stradale non è chiaro. Non c’è stato infatti nessun intervento di forza dell’ordine subito dopo il sinistro. Un turista sessantaquattrenne, residente ad Aosta, è però finito – e ieri risultava essere in prognosi riservata – all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove, dopo tutti gli accertamenti del caso, è stato ricoverato. All’uomo è stata riscontrata una importante difficoltà respiratoria e un ematoma sottocapsulare renale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma i medici si sono riservati la prognosi.

Il turista, che ha avuto un incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, è stato prima portato al Poliambulatorio di Lampedusa da dove i medici hanno disposto il trasferimento. E con elisoccorso del 118 è stato appunto spostato al presidio sanitario della città dei Templi. Proprio dall’ospedale, dove il turista di Aosta ha riferito di essere rimasto ferito a seguito di incidente, sono stati avvisate le forze dell’ordine presenti sull’isola che dovranno, adesso, cercare di ricostruire dove, come e quando con precisione l’uomo è rimasto gravemente ferito.