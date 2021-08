L'incidente mortale in contrada Maddalusa, operato alla testa il trentenne rimasto ferito

Il giovane non è - stando a quanto è emerso dall'ospedale "San Giovanni di Dio" - in pericolo di vita. Le due persone che sono giunte in pronto soccorso sono risultate con un elevato tasso alcolico, la loro posizione è al vaglio dei carabinieri

Il trentenne agrigentino rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di lunedì, lungo la statale 640, all’altezza del bivio per contrada Maddalusa, è stato sottoposto – durante la notte – ad un delicatissimo intervento chirurgico alla testa. I medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio” gli hanno asportato l’ematoma che aveva in testa. Il giovane resta gravemente ferito, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ferito, ma in condizioni meno gravi, anche l’agrigentino quarantenne che era alla guida del Piaggio Liberty. I due giovani, finiti all’ospedale di contrada Consolida, sono risultati avere anche un tasso alcolico un po’ più alto rispetto a quello consentito dalla legge e, ieri pomeriggio, entrambe le loro posizioni risultavano essere al vaglio dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento. Non è escluso, infatti, che nelle prossime ore possano anche essere formalizzate delle denunce, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d’ebbrezza.

Nell’impatto frontale fra la Honda Sh 125 e il Piaggio Liberty, coinvolte anche due autovetture, ha perso la vita Michele Terrasi, agrigentino, di 50 anni.