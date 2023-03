"Si schianta con l'auto con un tasso alcolico che supera 5 volte il limite ma non gli fanno avvisare il difensore": assolto

Al volante di un'auto con un tasso alcolico che supera di cinque volte il limite previsto finisce oltre il manto stradale, in un terreno e in stato di semi incoscienza. Dopo la denuncia finisce in tribunale per l'accusa di guida in stato di ebbrezza.

Il giudice, tuttavia, lo assolve perchè i carabinieri non hanno chiesto all'automobilista, dopo che fu soccorso e trasportato in ospedale, se voleva farsi assistere da un difensore durante gli accertamenti con la conseguenza che sono del tutto inutilizzabili. Prosciolto, quindi, "perchè il fatto non sussiste", come chiesto dallo stesso pubblico ministero Elenia Manno dopo che il difensore, l'avvocato Stefano Catalano, ha voluto fare emergere la circostanza durante il dibattimento.

Salvatore Chiara, 50 anni, nato ad Aragona ma residente a Raffadali, era stato soccorso dai carabinieri, il 12 dicembre di due anni fa, dopo essere finito, al volante della sua Golf, su un terreno adiaciente alla via Italia, di Joppolo Giancaxio. Il giudice Fulvia Veneziano, nelle motivazioni della sentenza, rappresenta che lo stato di alterazione avrebbe potuto anche essere riscontrato diversamente ma "i carabinieri si sono limitati a riferire che l'imputato è stato coinvolto in un un incidente stradale".