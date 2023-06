"Senza patente investe scooter, provoca gravi fratture al volto al conducente e fugge": condannato

Si mette al volante di un'autovettura senza avere mai conseguito la patente, non rispetta la precedenza e investe uno scooter scaraventando un ragazzo minorenne sul selciato e provocandogli gravi traumi. Dopo la fuga la decisione di confidarsi con alcuni parenti e mandare alcuni messaggi con cui ammetteva di avere provocato un grosso guaio.

I familiari lo hanno denunciato e il giovane è stato adesso condannato per l'accusa di lesioni personali colpose gravi. Il giudice monocratico Francesco Provenzano gli ha inflitto un anno e 8 mesi di reclusione: 10 mesi in più di quanto chiesto dal pm.

Sotto accusa Michael Adriani, 26 anni, di Porto Empedocle. La vicenda al centro del processo risale al 27 maggio del 2021. L'imputato, che ha nominato come difensore l'avvocato Daniele Re, alla guida di una Golf, avrebbe svoltato, all'altezza di via Aldo Moro, a Porto Empedocle, per immettersi su una traversa.

La manovra, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata eseguita senza segnalarla con la freccia e, soprattutto, senza dare la precedenza al conducente dello scooter che nell'impatto finì per terra e riportò gravi traumi. Il giovanissimo centauro rimediò fratture al volto, traumi e danni alle ginocchia e agli arti. Lesioni così gravi che, dopo quasi un anno, quando il pubblico ministero ha redatto i capi di imputazione, ha sottolineato che erano ancora presenti i postumi come le difficoltà nel mantenere l'equilibrio e dolori sparsi.

Adriani, dopo l'incidente, avrebbe deciso di fuggire e rivelare ogni cosa ad alcuni parenti che lo hanno denunciato.