Investe 28enne e anziché fermarsi per prestare i soccorsi si dilegua nel nulla: è "caccia" al pirata della strada

Fiat Panda travolge ventottenne tunisino e il conducente anziché fermarsi, per prestare i soccorsi, si allontana a gran velocità. Il ferito, soccorso e accompagnato al "San Giovanni di Dio", ha riportato una frattura al piede e diversi traumi. E' accaduto nella notte fra sabato e ieri, di fronte il bar Milano, a pochi passi dalla Prefettura.

I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno avviato le indagini per individuare il responsabile dell’investimento. Rischia, qualora identificato, una denuncia per omissione di soccorso e lesioni personali. Ieri, per l'intera giornata, è stata un'autentica "caccia" all'uomo. A quanto pare, i militari dell'Arma avrebbero raccolto più testimonianze e avrebbero anche già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza.