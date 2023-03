Investe una donna e non si ferma a soccorrerla, anziano identificato e denunciato

Investe una donna e anziché fermarsi per prestare i necessari soccorsi, accelera e abbandona piazza Attilio Regolo, nella zona del porto di Licata. E' per omissione di soccorso che un anziano licatese è stato denunciato oggi dalla polizia municipale.

Ieri, l'incidente stradale. Oggi, appunto, la denuncia alla Procura di Agrigento.

La donna, ferita, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove i medici non le hanno riscontrato gravi ferite. In piazza Attilio Regolo, dopo l'incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che, avviando le indagini, sono riusciti ad identificare l'automobilista che non ha prestato soccorsi. Un anziano, appunto, che adesso dovrà rispondere dell'accaduto dinanzi la magistratura.