Due incidenti stradali nel giro di poche ore, tre persone al pronto soccorso

Due incidenti stradali nel giro di poche ore e tre persone finite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

Uno dei due sinistri si è verificato in via Matteo Cimarra. A rimanere ferito un diciottenne che si trovava alla guida di un motociclo 125, Honda Sh. Motociclo che si è scontrato con un'auto, una Fiat Panda, condotta da una 49enne. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale: ha riportato vari traumi, non è risultato essere - per sua fortuna - in gravi condizioni. Ad occuparsi dei rilievi, gli agenti della polizia municipale.

In via Pietro Nenni, ex Porta di Mare, l'altro incidente fra due autovetture che hanno anche danneggiato altrettante macchine lasciate in sosta. Due le persone leggermente ferite e trasportate, in via precauzionale, al pronto soccorso di contrada Consolida.