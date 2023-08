Incidenti a Palma e a Licata, due feriti gravi: verranno trasferiti in altri ospedali

Uno verrà trasferito fra poco al "Civico" di Palermo, l'altro in un ospedale che abbia la Rianimazione. Sono due i feriti gravi degli incidenti verificatisi durante la notte a Palma di Montechiaro e a Licata.

Nel primo, in ordine di tempo, a Palma di Montechiaro, è rimasto ferito un giovane motociclista. Il palmese è stato portato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata da dove, proprio a causa del quadro clinico assai delicato, i medici hanno deciso per il trasferimento al "Civico" di Palermo. Della dinamica dell'incidente stradale non si sa molto.

E verrà spostato anche il ferito, ha bisogno di essere assistito in Rianimazione, dell'incidente stradale che c'è stato, all'alba, in corso Serrovira a Licata, all’incrocio con la via Gaetano De Pasquali. A scontrarsi sarebbero state un’autovettura ed uno scooter. Ad avere la peggio - è ritenuto in gravi condizioni - è stato il ragazzo che era alla guida dello scooter.