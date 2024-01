Incidente al Villaggio Mosè, si ribalta con l’auto per un colpo di sonno: portato in ospedale

Probabilmente stava tornando da un locale della movida agrigentina dopo un sabato sera di divertimento. La stanchezza però gli ha giocato un brutto tiro: un uomo, alla guida della sua auto, ha avuto un colpo di sonno e ha avuto un incidente autonomo ribaltandosi con il mezzo.

E’ accaduto la scorsa notte al Villaggio Mosè ad Agrigento, dove nel fine settimana, anche alle ore piccole, la strada è abbastanza trafficata per via delle numerose persone che tornano a casa dopo aver trascorso la serata nei locali e magari ne approfittano per fare colazione nei bar della zona.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un colpo di sonno perdendo il controllo dell’auto. Sul posto sono arrivati i poliziotti della sezione Volanti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto, per sua fortuna, non ha riportato ferite gravi ed è stato portato in ospedale solo per accertamenti.