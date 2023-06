I soccorsi

Incidente sulla statale 112, scontro tra 2 auto: 30enne trasferito in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta

L’impatto sarebbe avvenuto in fase di sorpasso ma l’esatta dinamica è ancora da verificare. Il ragazzo è in grave condizioni ed è stato ricoverato nel nosocomio nisseno in codice rosso. Illeso il conducente dell’altra auto