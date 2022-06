Incidente al Viale delle Dune, scontro tra due scooter: due ragazzi finiscono in ospedale

Due scooter si sono scontrati al Viale delle Dune la scorsa notte per causa ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di due feriti, gli unici occupanti dei mezzi a due ruote: un giovane di Porto Empedocle ed un su coetaneo di Agrigento.

Sono stati subito trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Uno dei due ha riportato ferite guaribili in 30 giorni. Per l’altro conducente dello scooter solo ferite più lievi. A bordo dei due mezzi, per fortuna, non c’erano altri passeggeri che avrebbero potuto aggravare il bilancio del sinistro.

Lo scontro è avvenuto nei pressi di un locale della movida notturna, particolarmente affollato a quell’ora della notte. Il Viale delle Dune, ormai centro nevralgico della movida dopo una certa ora con il ritorno alla normalità post-pandemia - è stato letteralmente invaso da auto e moto con a bordo centinaia di ragazzi che, arrivati da tutta la provincia, si dirigevano verso i luoghi del divertimento.

Dopo l’incidente la strada è rimasta bloccata per circa un’ora.