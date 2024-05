Incidente in viale Cannatello, due turisti in auto si scontrano con una moto: un ferito grave

Un’auto con a bordo due turisti si è scontrata violentemente con una motocicletta in viale Cannatello al villaggio Mosè. Il bilancio è di un ferito grave. Si tratta dell’uomo che viaggiava in sella al veicolo a due ruote che ha riportato, dopo la rovinosa caduta, traumi su buona parte del corpo (compresa la testa) ed una profonda ferita alla gamba. Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118 anche grazie al fatto che una sede in cui si trovano i mezzi di soccorso è ubicata proprio in viale Cannatello. Velocissimo, dunque, il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio, in contrada Consolida, dove il motociclista è entrato in codice rosso.

In base ad una prima, sommaria ricostruzione della dinamica del sinistro, la vettura con a bordo i due turisti avrebbe improvvisamente tagliato la strada al motociclista.