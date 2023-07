Incidente all'uscita del viadotto Morandi: 4 feriti, anche poliziotto libero dal servizio

Tamponamento fra auto nel tratto di strada che consente l'immissione dal viadotto Morandi sulla statale 11, in territorio di Agrigento. Quattro le persone rimaste ferite: 3 in maniera lieve mentre il conducente di una delle vetture coinvolte, un poliziotto del commissariato di Porto Empedocle libero dal servizio, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Con lui viaggiavano la moglie e i loro 2 figli. I bambini non si sono fatti nulla. La donna è stata portata in ospedale insieme al marito perché accusava un dolore alla gamba.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono recate due ambulanze, la squadra dei vigili del fuoco perché inizialmente si era parlato di una persona rimasta incastrata nelle lamiere dell'abitacolo, una pattuglia del commissariato "Frontiera" e una della sezione Volanti della Questura.

La polizia si sta occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica del tamponamento.