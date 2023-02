Un altro incidente in via Torregrossa, auto finisce fuori strada: feriti due giovani

In via Torregrossa, a Licata, stessa strada in cui lo scorso agosto morì un ragazzo di 15 anni, Emanuele Piacenti, si è verificato un altro incidente. Un’auto con a bordo due giovani è finita fuori strada autonomamente riportando gravi danni. Per gli occupanti del mezzo, per fortuna, solo qualche contusione.

Per rimuovere il mezzo è stato necessario l’intervento del carro attrezzi. Sul posto, per i rilievi, si è recata una pattuglia della polizia.