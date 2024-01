Incidente vicino alla rotatoria di Cannatello, auto contro moto: ferito centauro

Incidente stradale questa mattina in via Lago Pergusa (strada provinciale 71), tra Agrigento a San Leone, poco distante dalla rotatoria che divide via Cavaleri Magazzeni da viale Cannatello. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto di grossa cilindrata per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il centauro che, a causa dell’impatto, è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto.

La persona alla guida del mezzo a due ruote ha riportato una frattura al braccio ed è stato subito soccorso dal personale del 118 che lo ha condotto all’ospedale San Giovanni di Dio in contrada Consolida. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell’incidente, la polizia municipale. E’ probabile, da una prima ipotesi, che lo scontro sia stato provocato da una manovra pericolosa dell’automobilista che avrebbe tagliato la strada al centauro.