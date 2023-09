Incidente sulla strada per Mollarella, suv contro autobotte: feriti trasportati d’urgenza in ospedale

Violento scontro tra un suv e un’autobotte sulla strada provinciale che conduce a Mollarella (lido balneare di Licata), la cosiddetta “San Michele”.

Per cause ancora in corso di accertamento l’incidente stradale ha coinvolto una Ford Kuga ed un mezzo adibito al trasporto di acqua. I mezzi hanno subito gravi danni e le persone a bordo e ci sono dei feriti. Sono stati tutti trasportati d’urgenza all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata con le ambulanze del 118, prontamente accorse sul posto insieme agli agenti della polizia municipale per i primi rilievi.