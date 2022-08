I soccorsi

Incidente sulla strada statale 640, furgone contro guardrail: gravemente ferito il conducente e coda di circa 5 chilometri

Al volante un uomo di 63 anni che ha riportato ferite su tutto il corpo ma soprattutto traumi alla testa. E’ stato portato d’urgenza in ospedale da un’ambulanza del 118. Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, è finito violentemente contro la protezione metallica per poi rimbalzare ed è andato completamente distrutto