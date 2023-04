Incidente sulla statale 115: quattro donne finiscono al pronto soccorso

Quattro donne, tutte rimaste ferite in seguito all'incidente stradale che si è verificato all'interno della galleria Belvedere lungo la statale 115, sono finite al pronto soccorso. Nessuna di loro è, per fortuna, in gravi condizioni.

L'incidente, che ha coinvolto 3 veicoli, si è consumato all'altezza del chilometro 118+500 in territorio di Ribera. Sul posto, scattato l'allarme, ieri sera, si sono portati i poliziotti della Stradale che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale, oltre alle ambulanze del 118. Non chiare le cause del tamponamento e spetterà agli agenti della Stradale stabilire perché si è innescato il tamponamento.

Le donne ferite sono di Ribera e di Sciacca.