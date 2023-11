Incidente alla zona industriale, cinque auto coinvolte e un ferito

Incidente stradale alla zona industriale tra Agrigento e Aragona. Il bilancio è di un ferito, per fortuna in maniera non grave. Nel sinistro sono state coinvolte complessivamente 5 auto. Secondo una prima ricostruzione, uno dei mezzi, a causa di una manovra di sorpasso azzardata, per evitare un impatto frontale, avrebbe colpito delle auto parcheggiate sul ciglio della strada danneggiandole.

L’incidente ha causato l’inevitabile rallentamento del traffico veicolare.