Incidente stradale sulla Agrigento - Palermo, ferito un automobilista

Violento impatto nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale 189 Palermo - Agrigento. A scontrarsi per cause in fase di accertamento (ma un ruolo potrebbe averlo giocato l'asfalto reso viscido dalla pioggia) una Bmw e un tir.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 42.900 della "Della Valle del Platani". Ad avere la peggio, ovviamente, l'automobilista: si tratterebbe di un uomo di Favara che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. A momento non è chiaro quali siano le sue condizioni, certo è che è stato necessario estrarlo dalle lamiere del mezzo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.