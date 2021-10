Incidente sulla statale 118: moto invade la corsia opposta e finisce contro un Range Rover: morti due 17enni

Due giovanissimi - entrambi diciassettenni - hanno perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. I due ragazzi erano in sella ad una moto, una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento. L'impatto è avvenuto all'altezza della curva del chilometro 141+500. I due adolescenti - entrambi diciassettenni e residenti a Raffadali - sono morti sul colpo. L'impatto con il Range Rover li ha infatti violentemente sbalzati dalla sella e sono finiti sul selciato, secondo quanto emerge dalle primissime ricostruzioni effettuate dai militari dell'Arma.

A perdere la vita sono stati: Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni appena tre giorni fa, e Martina Alaimo.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia della città dei Templi. Inutile l'intervento dell'ambulanza del 118. I militari dell'Arma si stanno occupando, sotto una pioggia torrenziale, dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.