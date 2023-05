Incidente stradale frontale sulla 115: tre i feriti portati in ospedale

Una vera e propria "carambola" di auto è avvenuta stamattina lungo la statale 115.

Due mezzi, una Ford Fiesta e una Skoda, in territorio di Agrigento, si sono infatti scontrati frontalmente per cause in fase di accertamento e uno delle due autovetture si è anche ruotata lateralmente per la violenza dell'impatto. A bordo delle auto viaggiavano una comitiva di turisti stranieri e un gruppo di persone di Ragusa.

Tre i feriti, che sono stati trasportati in ospedale ma che non verserebbero in gravi condizioni. Ad effettuare i rilievi è la polizia stradale.