Incidente stradale tra auto e trattore: perde la vita un settantaseienne

E' un uomo originario di Canicattì la vittima di un grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio in provincia di Siracusa, tra contrada Necropoli del Fusco e la via per Canicattini, all’uscita sud di Siracusa.

Nello scontro, che ha visto coinvolti un trattore e un'auto, ha perso la vita Agostino Lo Monaco, 76 anni, originario appunto della città dell'Uva Italia. L'uomo è stato estratto ancora vivo dai vigili del fuoco dalla propria auto, ma sarebbe deceduto poco dopo.

I magistrati della Procura di Siracusa hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale: secondo una prima ricostruzione infatti a causare l'incidente sarebbe stata una ruota del trattore che si sarebbe staccata dal mezzo finendo addosso all'auto che seguiva.