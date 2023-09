Coinvolto in un incidente stradale a luglio, si spegne a 34 anni: a Santa Margherita sarà lutto cittadino

Dopo oltre un mese di ricovero si è spento Benito Milione 34 anni, originario di Santa Margherita di Belice, vittima di un incidente stradale avvenuto il 30 luglio scorso nel trapanese.

Il giovane era molto conosciuto e apprezzato in paese. Il sindaco Gaspare Viola ha proclamato con propria ordinanza il lutto cittadino il giorno dei funerali.

"Interpretando la partecipazione, lo sgomento ed il cordoglio dell'intera comunità ho ordinato la proclamazione del lutto cittadino il giorno dei funerali, l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale posta all'esterno della sede municipale per l'intera giornata del funerale e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali durante il funerale come segno di partecipazione al lutto cittadino nonché il divieto di ogni attività in palese contrasto con il carattere luttuoso della giornata".