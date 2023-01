Incidente stradale in pieno centro: auto si ribalta, ferito automobilista

Si ribalta, a bordo della propria Fiat Punto, in pieno centro città per cause ancora da accertare.

Poteva avere conseguenze molto più gravi lo spaventoso incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi a Favara, in via Aldo Moro. Un giovane, infatti, ha fatto ribaltare la propria auto su un fianco dopo aver superato una curva decisamente poco impegnativa e davanti ad un locale molto conosciuto e frequentato. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi e, fortunatamente, il mezzo non ha travolto né passanti né altri mezzi in marcia.

Sul posto sono accorsi i carabinieri, i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. L'automobilista è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.