Incidente stradale all'ingresso di Favara: scontro fra auto e camion, muore un ventenne

Un ventenne è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi in via Cicero e Di Francisca, nei pressi dello stadio comunale di Favara. A sbattere - per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della tenenza cittadina - sono stati un camion e un'autovettura, una Fiat Grande Punto, al volante della quale c'era appunto il ventenne.

Le condizioni del giovane sono apparse subito drammatiche. In volo - da Caltanissetta - si è levato un elicottero del 118. Non c'è stato nulla da fare però per il ventenne che ha perso la vita. Al lavoro, anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a facilitare i soccorsi.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche la polizia municipale.

