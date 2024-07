Incidente stradale sulla statale 115: una ferita grave, strada chiusa al traffico

Grave incidente stradale intorno all'ora di pranzo sulla statale 115, nei pressi di contrada San Giorgio a Sciacca. A scontrarsi sono stati un furgoncino della Kone sul quale viaggiava un operaio e una Ford Fiesta sul quale si trovavano quattro ragazze.

Lo scontro è stato frontale e violentissimo, tanto che i vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre le occupanti dalle lamiere. Una tra le ragazze risulta ferita in modo più grave ed è stata trasportata in elisoccorso.

Sul posto stanno operando gli agenti della polizia stradale che si occuperanno dei rilievi e stanno gestendo il traffico. A causa dell'incidente Anas ha deciso di chiudere il traffico lungo la statale 115 "Sud occidentale sicula" al km 129,980.

(notizia in aggiornamento)