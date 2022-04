Incidente sulla statale 115, muore operatore turistico di 43 anni

E’ morto dopo essere stato trasportato in fin di vita all’ospedale San Giovanni Paolo II di Sciacca il 43enne Vincenzo Spagnuolo, originario di Ribera, coinvolto in uno scontro tra la sua Honda Transalp e una Citroen tra gli svincoli di Borgo Bonsignore ed Eraclea Minoa. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sono in corso le verifiche, da parte degli agenti del distaccamento della polizia stradale di Sciacca, per stabilire l'esatta dinamica del sinistro che è costato la vita al motociclista.

Alla guida dell’auto che ha impattato contro la moto di Spagnuolo c’era una donna rimasta illesa. Il centauro riberese era un operatore turistico molto conosciuto in città.

Spagnuolo era noto soprattutto per avere fondato l'associazione “Discovery Sicilia” con cui organizzava gite ed escursioni in tutto il territorio agrigentino e non solo. E proprio in occasione della festa del primo maggio avrebbe dovuto partecipare ad un’escursione tra gli antichi casolari di Cattolica Eraclea e Montallegro. Lo scorso 25 aprile aveva preso parte ad un altro itinerario tra Torre Salsa e Siculiana Marina.

Chi lo conosceva lo ricorda come “un uomo innamorato della vita e della natura, sempre in giro alla scoperta di luoghi sconosciuti della Sicilia da valorizzare“.

Quando gli operatori del 118 lo hanno trasportato in ospedale respirava ancora, ma il suo cuore ha cessato di battere poche ore dopo: le sue condizioni erano apparse subito disperate e gli era stata anche amputata una gamba.