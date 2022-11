L'incidente al bivio per Maddalusa, automobilista positivo ad alcol e droga: denunciato

Un trentasettenne di Realmonte, l'uomo che era alla guida della Chevrolet che ha sbattuto contro una Fiat Punto, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento perché risultato positivo ad alcol e droga. A sbattere, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia, lungo la statale 640, all'altezza del bivio per Maddalusa, sono state, nella serata di lunedì, proprio le due autovetture. Due i feriti, oltre al trentasettenne anche una sessantacinquenne: la moglie del conducente della Fiat Punto. Nessuno dei due, secondo quanto è emerso ieri, è risultato essere in pericolo di vita. Sul posto, scattato l'allarme, oltre ai poliziotti delle Volanti, sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Fra i primi soccorritori anche il deputato regionale Dc Carmelo Pace.

Ha riportato invece una prognosi di oltre 40 giorni – perchè gli sono state diagnosticate diverse fratture – il tunisino che, qualche ora prima, ha avuto, in sella alla sua bici elettrica, un incidente stradale, lungo il viadotto Morandi, con una Golf Volskagen.