Incidente sulla statale 640: due i giovani in gravissime condizioni

Sono due i giovani rimasti feriti - e sono in gravi condizioni, contrariamente a quanto era stato riferito in prima battuta dai soccorritori - nell'incidente stradale che s'è registrato, durante la notte, lungo la strada statale 640, all'altezza del bivio Aragona Caldare-Favara, lungo la carreggiata per Agrigento.

I ragazzi di 24 e 22 anni erano a bordo di una Fiat Punto che è uscita di strada e s'è schiantata contro il guard-rail.

La segnalazione arrivata al comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento parlava di tre autovetture coinvolte e di una persona gravemente ferita e intrappolata nelle lamiere dell'abitacolo. Sono accorsi appunto i pompieri del comando provinciale, la polizia Stradale di Caltanissetta e i carabinieri. E' stata, inizialmente, anche chiusa una porzione di strada statale.

Soltanto una la vettura che, perdendo il controllo, ha avuto - e senza coinvolgere nessun'altra macchina di passaggio - l'incidente stradale. A soccorrere i due ragazzi sono stati gli operatori sanitari del 118. Entrambi sono risultati essere in gravissime condizioni: il ventiquattrenne di Canicattì, che era alla guida della Fiat Punto, è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Ha una grave emorragia cerebrale. Il ventiduenne di Racalmuto è stato invece portato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici gli hanno riscontrato gravi traumi alla colonna vertebrale.

(Aggiornato alle ore 10,02)