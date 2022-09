Furgone contro guard-rail lungo la statale 640, muore dopo un mese dall'incidente l'automobilista ferito

Non ce l'ha fatta. Il sessantatreenne che lo scorso sabato 6 agosto è stato protagonista di un bruttissimo incidente stradale, che non coinvolse altri mezzi di passaggio, lungo la statale 640, in territorio di Castrofilippo, è morto all'ospedale "Civico" di Palermo. Si tratta di Eugenio Catania, proprietario di una macelleria a Porto Empedocle. I funerali dello sfortunato automobilista si sono già svolti lunedì.

Quel 6 agosto, l'uomo, lungo la "Strada degli scrittori", poco distante dal bivio per il centro commerciale “Le Vigne” tra Canicattì e Castrofilippo, perse il controllo del furgone che stava guidando. Mezzo che finì violentemente contro il guardrail: un impatto violentissimo tant'è che il furgone è rimbalzato in mezzo alla carreggiata ed è anndato completamente distrutto.

La mobilitazione degli automobilisti, arrivati immediatamente dopo l'impatto, fu totale. Un paio di uomini riuscirono ad estrarre il ferito dalle lamiere accartocciate. Qualcun altro, oltre ad allertare 118, vigili del fuoco e carabinieri, si è prodigato a bloccare il traffico e a far disporre tutti i mezzi lungo un'unica corsia, facendo in modo che i mezzi di soccorso avessero libero il transito e potessero intervenire rapidamente.