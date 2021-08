Incidente sulla statale 189: scontro fra auto e moto, ferito un dirigente delle Poste

Il quarantaseienne è stato subito soccorso e con un'autoambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Non è in pericolo di vita

Incidente fra auto e moto lungo la strada statale 189, subito dopo il bivio per Aragona, all'altezza del vivaio Galluzzo. Un quarantaseienne di Campofranco, un dirigente delle Poste, è rimasto ferito ed è stato portato, con un'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Sul posto, lungo la strada statale, stanno lavorando i carabinieri della stazione di Aragona, che è guidata dal luogotenente Paolino Scibetta, coordinati dal comando compagnia di Canicattì.

Il dirigente delle Poste, T. F., era in sella ad uno scooterone che, per cause ancora non chiare e in corso di ricostruzione da parte dei militari dell'Arma, s'è scontrato con un'autovettura: una Audi A3 grigia. L'impatto è stato violentissimo: lo scooterone s'è praticamente distrutto. E ad avere la peggio è stato il motociclista che è rimasto seriamente ferito.

La circolazione stradale è, al momento, bloccata su entrambi i sensi di marcia.

Il quarantaseienne, dopo i primi accertamenti sanitari effettuati in ospedale, seppur seriamente ferito, non è in prognosi riservata.