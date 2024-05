Incidente a Campobello di Licata, due auto si scontrano sulla statale 123: 4 feriti in ospedale

Incidente sulla statale 123 in territorio di Campobello di Licata. A scontrarsi sono state una Volkswagen New Beetle con a bordo solo il conducente ed una Citroen sulla quale viaggiavano 3 persone. Il bilancio è di 4 feriti che hanno riportato diversi traumi. Tutti sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Per fortuna nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della stazione di Campobello di Licata e i vigili del fuoco per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.