Incidente sulla statale 122, scontro tra 2 auto: 30enne trasferito in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta

Incidente sulla strada statale 122 vicino il centro di smistamento pacchi Amazon nella zona di Canicattì e nei pressi di un distributore di carburante. A scontrarsi sono state una Peugeot 307 ed una Wolkswagen Tiguan. L’impatto, molto violento, sarebbe avvenuto in fase di sorpasso ma l’esatta dinamica è ancora da verificare. Ad avere la peggio è stato il conducente della Peugeot, un 30enne di Racalmuto, che è stato trasferito d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in codice rosso. La sua auto, dopo lo scontro, è finita contro un muro. Le condizioni del racalmutese sono gravi e la prognosi è riservata. Ferite meno gravi per il conducente della Tiguan che è stato comunque portato in ambulanza all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Sul posto, per i rilievi, i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo il 30enne, gli agenti del locale commissariato di polizia e anche i carabinieri. Il traffico in entrata e in uscita da Canicattì è rimasto bloccato per un paio d'ore.