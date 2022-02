Incidente lungo la statale 118: tre mezzi coinvolti, un 45enne finisce al pronto soccorso

Tre mezzi coinvolti e altrettanti feriti. Soltanto uno però è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. E' questo il bilancio dell'incidente stradale che si è registrato lungo la statale 118, all'altezza di contrada Borsellino. La strada, in entrambe le direzioni, è stata chiusa e c'è un traffico infernale che viene deviato.

A sbattere, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia Stradale, sono stati: un piccolo furgoncino che si occupa della raccolta dei rifiuti, una Citroen e una Fiat Panda. Tre le persone rimaste ferite, mentre i primi due che hanno riportato taglietti vari e dolori al polso hanno scelto di non andare al pronto soccorso, un quarantacinquenne è stato trasferito all'ospedale di contrada Consolida. Non è comunque, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Dei rilievi, dopo aver facilitato i soccorsi dei feriti, si è occupata la polizia Stradale. A supporto, ma solo ed esclusivamente per la viabilità, ci sono due pattuglie dei carabinieri della stazione di Montaperto e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

(Aggiornato alle ore 13)