Incidente sulla strada statale 115, camion si ribalta: illeso il conducente

Un camion si ribalta durante la notte sulla strada statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. Si tratta di un’autoarticolato che ha sbandato, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido da pioggia e umidità, ribaltandosi nei pressi della stazione di servizio Eni.

L’uomo al volante avrebbe perso il controllo del mezzo e, fortunatamente, non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto, trovando l’autoarticolato adagiato su un fianco, sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento con i colleghi del distaccamento sanitario. A seguire il personale sanitario per prestare i primi soccorsi all’autista che non ha riportato ferite.