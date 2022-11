Incidente sulla statale 115, scontro tra due auto con 3 feriti: tra i primi soccorritori il deputato regionale Carmelo Pace

Due auto si sono scontrate sulla strada statale 115 nei pressi del bivio per Maddalusa. Tre persone ferite e tra i primi soccorritori c’era il deputato regionale Carmelo Pace.

“Un plauso a vigili del fuoco, sanitari del 118, carabinieri e tutte le forze dell’ordine giunti immediatamente dopo l’incidente - ha detto l’onorevole della Dc che si è trovato sul posto rientrando da Palermo - che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi”. Pace ha visto 2 auto distrutte e 3 feriti intrappolati nelle vetture.

“Insieme al mio collaboratore - racconta - siamo scesi dalla nostra auto e abbiamo chiamato i soccorsi. Nel giro di 4 minuti sono giunti i vigili del fuoco, le ambulanze, i carabinieri e la polizia. Nel frattempo due giovani, che sopraggiungevano con la loro vettura, si sono fermati e sono corsi immediatamente verso uno dei mezzi coinvolti, all’interno del quale c’erano persone incastrate. Erano due pompieri liberi dal servizio che hanno deciso di intervenire in attesa dei colleghi e dei sanitari del 118. Anche a loro va il mio ringraziamento. Intuendo la gravità della situazione, hanno deciso, senza pensarci un attimo, di intervenire fornendo un primo provvidenziale aiuto. Voglio esprimere riconoscenza e gratitudine nei confronti di chi in maniera repentina è intervenuto per fornire i propri soccorsi: un minuto in più in queste situazioni può rivelarsi fondamentale e salvare vite umane“.