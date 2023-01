Tragedia sfiorata in Slovacchia, pullman si ribalta durante una gita: feriti preside e insegnante

Sono 7 le persone di Sciacca coinvolte in un incidente stradale a bordo di un pullman avvenuto in Slovacchia a Liptovski, a circa 300 chilometri da Bratislava. Il mezzo, che viaggiava in condizioni di scarsa visibilità e con l’asfalto ghiacciato. si è ribaltato per evitare di colpire un’auto che si trovava in mezzo alla carreggiata. A bordo c’erano 38 passeggeri. Tra questi i 7 saccensi impegnati in un viaggio “Erasmus”: si tratta di 5 studenti del liceo scientifico “Enrico Fermi”, della preside Giuseppa Diliberto e di una professoressa.

“Stavamo rientrando in hotel e c’era la neve sulla strada - ha raccontato il dirigente scolastico . quando l’autista si è trovato davanti un’auto in mezzo alla carreggiata. Per evitarla ha fatto una brusca manovra che ha causato il ribaltamento del pullman su cui viaggiavamo. Il mezzo si è adagiato su un accumulo di neve sul ciglio della strada. Per fortuna stiamo tutti bene, anche se abbiamo riportato lievi ferite, ma abbiamo avuto tanta paura. Abbiamo subito contattato le famiglie rassicurandole”.