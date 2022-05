Guida senza patente e assicurazione e provoca un incidente stradale: ventenne denunciato e multato

Provoca un incidente stradale - in via Torino, incrocio via Cavour – e i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia cittadina scoprono che guidava, e non era affatto la prima volta, una Fiat Punto senza aver mai conseguito la necessaria patente di guida. Accertato inoltre, sempre dai militari dell’Arma, che l’utilitaria era in marcia senza nessuna copertura assicurativa. Ha 20 anni, compiuti da pochissimo, il canicattinese disoccupato che è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché recidivo nella guida senza patente.

Al giovane è stata inoltre elevata una sanzione da oltre 800 euro perché l’utilitaria non era, appunto, assicurata. Nell’incidente stradale che s’è registrato in via Torino – nessuno, per fortuna, è rimasto ferito e dunque nessuno ha dovuto far ricorso alle cure di medici. A pagarne le conseguenze, per quell’incidente, non potrà che essere il ventenne che appunto dovrà sborsare i soldi del risarcimento danni al proprietario della vettura danneggiata, dovrà pagare la multa e il dissequestro della Fiat Punto e dovrà rispondere del reato.