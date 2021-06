Incidente: sbatte contro auto in marcia e finisce su utilitaria posteggiata: 20enne in ospedale

Sbatte contro un’auto in marcia e poi finisce su una utilitaria posteggiata, lungo il ciglio della strada, e si ribalta. Ha rischiato grosso una ventenne di Agrigento che è rimasta ferita nell’incidente stradale che s’è registrato ieri, poco prima dell’alba, in viale Dei Giardini a San Leone. La giovane è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici le hanno diagnosticato varie traumi e ferite. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.

La ragazza viaggiava su una Mercedes classe A che si è scontrata – per cause che, ieri, risultavano essere ancora in corso di ricostruzione - con un Citroën C3, con due persone a bordo. Dopo l'urto, la Mercedes è andata a sbattere contro una Opel Corsa parcheggiata e poi s’è ribaltata. Scattato l’allarme, lungo viale Dei Giardini, si è precipitata un’autoambulanza del 118, che ha trasferito la giovane al presidio ospedaliero di contrada Consolida, e le pattuglie della sezione Volanti e dei carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento. Viale Dei Giardini è rimasta chiusa, per consentire i soccorsi prima e i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dopo, per oltre tre ore.