Incidente: scontro frontale fra due auto, 4 feriti: 19enne trasferito in Rianimazione a Villa Sofia

Un diciannovenne è stato trasferito, in elisoccorso, alla Rianimazione di Villa Sofia a Palermo, mentre il coetaneo è stato ricoverato all'ospedale di Castelvetrano. Lo stesso nosocomio dove è stata ricoverata anche una donna. Mentre l'altra è al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Sono complessivamente quattro i feriti dell'incidente stradale verificatosi nella prima serata di ieri lungo la strada che da Santa Margherita di Belìce conduce a Menfi.

A scontrarsi frontalmente - per cause ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri - sono state una Fiat Idea, a bordo della quale c'erano le due donne, e una Fiat Panda con a bordo i due diciannovenni. Tutte e quattro le persone rimaste ferite sono di Santa Margherita di Belìce.

Tre dei quattro feriti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici, mentre il diciannovenne che era a bordo dell'auto che è stata sbalzata fuori strada, durante la notte, è stato trasferito, con elisoccorso del 118, a Villa Sofia dove è stato ricoverato in Rianimazione.