Incidente al Viale delle Dune, si scontrano tre auto: giovane risulta positivo all’alcol test

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri al Viale delle Dune nel lido balneare di San Leone. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate tre auto: una Mercedes, una Range Rover Evoque e una Suzuki. Non si sono registrati feriti gravi ma uno dei conducenti dei tre mezzi, un 20enne di Favara, è stato denunciato è risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Al giovane è stata anche ritirata la patente ed il mezzo è stato sequestrato. Il flusso veicolare nella zona, ancora particolarmente trafficata a quell'ora, ha subito rallentamenti fino a quando le auto coinvolte nel sinistro non sono state rimosse.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che, oltre ad eseguire l’alcol test, hanno effettuato i rilievi cercando di stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.