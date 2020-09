Incidente a San Leone, una macchina cappotta: paura per due persone

San Leone ancora una volta teatro di incidenti stradali. L’ultimo, ordine di tempo, è avvenuto questo pomeriggio.

Un’auto, presumibilmente alla fine di una manovra azzardata, si è cappottata. A bordo della vettura, due persone.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed un’ambulanza del 118. Le persone a bordo non sono in pericolo di vita, per loro sono un grande spavento.