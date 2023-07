Investito da un’auto in corsa mentre lavorava sul ciglio della strada: grave operaio 58enne

Stava effettuando un lavoro sul ciglio della strada, in territorio di Caltabellotta, quando all’improvviso è stato colpito da un’auto in corsa. Si tratta di un operaio 58enne originario di Lucca Sicula. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, per questo, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha portato l’uomo all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Da una prima ricostruzione, a quanto pare un suv avrebbe colpito l’auto dell’operaio che era parcheggiata. Al momento dell’impatto l’uomo si trovava fuori dall’abitacolo e sarebbe stato colpito. Sul posto i carabinieri della stazione locale e anche il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, per prestare i primi soccorsi.