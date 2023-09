Incidente: motocicletta investe 19enne, ferito in ospedale e conducente trovato senza patente

Motocicletta investe diciannovenne che, ferito, finisce al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo". Il conducente della moto, un diciottenne, è risultato essere senza patente di guida ed è stato contravvenzionato.

Tutto è accaduto in piazza Dante, a Canicattì, poco dopo l'una della notte fra giovedì e ieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia cittadina che si sono occupati prima di facilitare i soccorsi del ferito e poi dei rilievi per ricostruire l'incidente stradale.

Il giovane ferito, ieri, non risultava essere in gravi condizioni, anche se i carabinieri erano ancora in attesa del referto medico.